Грузия представит вторую часть вопросника ЕС 10 мая

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что страна завершила работу над второй частью вопросника самооценки Евросоюза и представит ее 10 мая.

Министр отметил, что после этого Еврокомиссия должна подготовить соответствующее заключение по документу.

«Наше правительство ожидает, что у Грузии будут очень конкретные и ощутимые результаты», — сказал Дарчиашвили, но добавил, что «нам, вероятно, будет трудно говорить о чем-то конкретном заранее».

Вторая часть вопросника ЕС, опубликованная правительством Грузии 29 апреля, включает до 2 300 вопросов по всем секторам.

Правительство передало первую часть вопросника послу ЕС в Грузии Карлу Харцелю 2 мая.

Грузия и Молдова подали заявку на вступление в ЕС 3 марта на фоне российской агрессии против Украины.

До этого правительство Грузии намеревалось подать официальную заявку на членство в ЕС в 2024 году.

Грузия, Украина и Молдова являются ассоциированными с ЕС государствами и участниками инициативы блока «Восточное партнерство». В мае 2021 года три страны сформировали «Ассоциированное трио» для укрепления отношений с Брюсселем.

После получения заполненной анкеты мнения Еврокомиссии по заявкам на вступление трех стран будут представлены лидерам ЕС на саммите ЕС 24-25 июня.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)