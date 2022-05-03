Правительство опубликовало вторую часть вопросника самооценки ЕС
Правительство Грузии опубликовало вторую часть вопросника самооценки ЕС, которая поможет Еврокомиссии подготовить заключение по заявке страны.
239-страничный документ, который был опубликован 29 апреля, состоит из 33 глав и включает до 2 300 вопросов по всем секторальным направлениям.
В вопроснике указан ряд тем, начиная от существующего законодательства о разрешениях на работу и свободы передвижения для работников и заканчивая законами о борьбе с дискриминацией.
Вопросы также касаются существующих банковских и безналичных платежных систем в стране, а также наличия эффективных законов по предотвращению отмывания денег и финансирования незаконной деятельности.
Документ также включает системы отчетности и аудита компании, ориентированные на прозрачность.
Вопросник также охватывает законы Грузии об интеллектуальной собственности и законы об авторском праве, связанные с компьютерными приложениями и технологиями.
Вопросник также охватывает законодательство, касающееся конкуренции между компаниями и антимонопольной практики.
ЕС установил 13 мая в качестве крайнего срока подачи второй части вопросника.
2 мая премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал первую часть вопросника самооценки ЕС послу ЕС в Грузии Карлу Харцелю.
Грузия и Молдова подали заявку на вступление в ЕС 3 марта на фоне российской агрессии против Украины. До этого правительство Грузии намеревалось подать официальную заявку на членство в 2024 году.
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