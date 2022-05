Правительство опубликовало вторую часть вопросника самооценки ЕС

Правительство Грузии опубликовало вторую часть вопросника самооценки ЕС, которая поможет Еврокомиссии подготовить заключение по заявке страны.

239-страничный документ, который был опубликован 29 апреля, состоит из 33 глав и включает до 2 300 вопросов по всем секторальным направлениям.

В вопроснике указан ряд тем, начиная от существующего законодательства о разрешениях на работу и свободы передвижения для работников и заканчивая законами о борьбе с дискриминацией.

Вопросы также касаются существующих банковских и безналичных платежных систем в стране, а также наличия эффективных законов по предотвращению отмывания денег и финансирования незаконной деятельности.

Документ также включает системы отчетности и аудита компании, ориентированные на прозрачность.

Вопросник также охватывает законы Грузии об интеллектуальной собственности и законы об авторском праве, связанные с компьютерными приложениями и технологиями.

Вопросник также охватывает законодательство, касающееся конкуренции между компаниями и антимонопольной практики.

ЕС установил 13 мая в качестве крайнего срока подачи второй части вопросника.

2 мая премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал первую часть вопросника самооценки ЕС послу ЕС в Грузии Карлу Харцелю.

Грузия и Молдова подали заявку на вступление в ЕС 3 марта на фоне российской агрессии против Украины. До этого правительство Грузии намеревалось подать официальную заявку на членство в 2024 году.

