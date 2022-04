Пасхальное послание Патриарха Грузии о русско-украинской войне

Католикос-Патриарх Грузинской Православной Церкви Илия II написал в своем Пасхальном послании, что «огромную сердечную боль вызывают продолжающиеся в мире войны, особенно в нашем соседстве, которую Россия ведет в Украине, где имеют место ужасные факты и страшная жестокость».

«Война между странами несет великую беду, потому что она уносит жизни тысяч людей, попирает всяческие законы, наносит ущерб нравам, ценностям, и материально-культурный ущерб, сеет жестокость и всеобщую ненависть», — говорится в Эпистоле Патриарха Грузии.

Согласно Посланию, «в такой обстановке важно и необходимо проявлять сострадание и доброту к жертвам войны (раненым, пленным, голодным и жаждущим, детям, женщинам, старикам, больным и т.д.), чтобы победить зло».

Согласно Пасхальному посланию Католикоса-Патриарха, «нынешняя ситуация такова, что никто не знает, что принесет завтрашний день и как будут развиваться события; Процессы могут скоро закончиться, или превратиться в затяжное противостояние, или мы все можем столкнуться с глобальной катастрофой, что, конечно, вызывает всеобщие опасения».

В то же время в Послании говорится, что для борьбы «с нашими эгоистическими мыслями и страстями» человек должен иметь неизбежную войну с самим собой. «Но большинство людей не воюют сами с собой, а с враждой и ненавистью к ближнему преследуют исполнения своих эгоистических целей», — говорится в Послании Патриарха.

