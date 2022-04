Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект о тайных следственных действиях

Инициированные Грузинской мечтой радикальные поправки в Уголовно-процессуальный кодекс о тайных следственных действиях были приняты сегодня Парламентом в первом чтении.

Законопроект поддержали 74 депутата от правящей партии и трое оппозиционных депутатов от партии «Европейские социалисты». Согласно изменениям, срок производства тайных следственных действий будет увеличен с шести до девяти месяцев, что позволит проводить тайные следственные действия дополнительно по 27 видам преступлений.

В соответствии с предлагаемыми изменениями срок производства тайного следственного действия может продлеваться столько раз, сколько будут существовать «соответствующие правовые основания» для производства тайного следственного действия. Изменения касаются 100 видов преступлений, начиная от геноцида и преступлений против человечности и заканчивая незаконным вмешательством в исполнение религиозных обрядов.

В список также входят такие преступления, как превышение служебных полномочий, нападение на должностных лиц, заговор или восстание, направленное на насильственное изменение конституционного строя Грузии.

В случае тех же 100 видов правонарушений законопроект дает следователям право откладывать извещение о производстве тайного следственного действия лицу, в отношении которого производилось тайное следственное действие, столько раз, сколько это необходимо.

Существующее законодательство требовало, чтобы прокуратура уведомляла соответствующее лицо о проведении тайного следственного действия не позднее 12 месяцев после проведения такого действия, а с разрешения суда продлевала процесс еще на год.

Кроме того, в список из 27 видов преступлений, за которыми теперь разрешена слежка, входят такие преступления, как разглашение государственной тайны, оскорбление государственного герба и государственного флага, ложное сообщение о терроризме, публичное подстрекательство к насилию, расовая дискриминация и др.

Отзывы НПО

В заявлении, опубликованном 21 апреля, одиннадцать НПО, в том числе «Международная прозрачность – Грузия», Центр социальной справедливости и Фонд «Открытое общество», заявили, что предлагаемые изменения «существенно ухудшают стандарт конфиденциальности и позволяют следователям вести постоянное прослушивание телефонных разговоров».

Они подчеркнули, что изменения «особенно проблематичны в свете того факта, что вмешательство в право на неприкосновенность частной жизни остается серьезной проблемой в стране».

«Многочисленные случаи незаконного прослушивания телефонных переговоров до сих пор не расследованы, а по поводу массовой слежки в сентябре прошлого года распространилась информация, в которой речь идет о практике предполагаемой массовой слежки частной коммуникации в 2013-2021 годах за активистами гражданского общества, представителями религиозных и общественных организаций, журналистами, политиками, дипломатами и другими лицами» — говорится в заявлении.

Инициируя изменения, Грузинская мечта дает больше полномочий правоохранительным органам и еще больше увеличивает «риски произвола и необоснованного вмешательства в частную жизнь», — заявляют организации.

По мнению организаций, тенденция последних лет также свидетельствует о том, что негласное прослушивание «часто используется для воздействия на политические или социальные процессы, что еще более обостряет проблему инструментализации системы безопасности».

