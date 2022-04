Заключительный доклад БДИПЧ о местных выборах в октябре 2021 г.

«Резкий дисбаланс между ресурсами и непропорциональное преимущество, полученное от пребывания у власти, в том числе за счет анонсирования общественных проектов, обещания социальных льгот и плана повышения заработной платы, дали преимущество правящей партии», — говорится в заключительном докладе Наблюдательной миссии БДИПЧ/ОБСЕ о выборах местного самоуправления в октябре 2021 года в Грузии.

В докладе, который был опубликован 8 апреля, повторяется предварительное заключение о том, что кандидаты, в целом, имели возможность свободно вести предвыборную агитацию, при этом подчеркиваются обвинения в запугивании и давлении на избирателей.

Согласно документу, перед турами 2 октября и 30 октября избиратели, кандидаты и политические партии говорили о подкупе избирателей, злоупотреблении административным ресурсом, запугивании и давлении.

«Это породило опасения, что избиратели не смогли проголосовать «без страха возмездия», что противоречит обязательствам перед ОБСЕ и другим международным стандартам», — говорится в докладе.

Согласно документу, кампания в целом носила сдержанный характер, хотя и присутствовала оскорбительная риторика и негативная агитация.

«Большинство кандидатов, встретившихся с Наблюдательной миссией БДИПЧ, заявили, что у них была возможность свободно проводить кампанию, в том числе на языках меньшинств; Однако на кандидатов по-прежнему оказывалось давление, а некоторые случаи насилия, а также словесные и физические противостояния стали еще более интенсивными с приближением обоих туров», — говорится в докладе.

БДИПЧ отметает, что законодательство Грузии обеспечивает надлежащую основу для проведения демократических выборов, но добавляет, что оно слишком сложное и содержит ряд несоответствий и недостатков.

Оно также отмечает, что, хотя последний раз поправки в Избирательный кодекс вносились в июне 2021 года для реализации соглашения, достигнутого при посредничестве ЕС 19 апреля, тщательного пересмотра законодательства не проводилось.

Невыполненные рекомендации

В докладе также обсуждаются изменение состава избирательных комиссий и назначения, введение более высокой пропорционального компонента для местных выборов, сроки разрешения споров, обязательный пересчет голосов и дополнительные меры, направленные на борьбу с запугиванием избирателей и нецелевым использованием государственных ресурсов.

Однако, согласно документу, эти изменения лишь частично учитывали рекомендации БДИПЧ и Венецианской комиссии.

Говоря о нескольких предыдущих невыполненных рекомендациях, БДИПЧ также перечислило рекомендации, касающиеся других аспектов разрешения избирательных споров, критериев пересчета голосов, а также мер по прозрачности финансирования избирательных кампаний и против нецелевого использования государственных ресурсов.

Однако, согласно документу, законодательная база для финансирования избирательных кампаний является всеобъемлющей, хотя несколько предыдущих рекомендаций БДМПЧ и GRECO еще предстоит учесть, в том числе связанные с сокращением лимитов пожертвований и расходов и усилением надзора.

Избирательная администрация

В целом, Избирательная администрация провела технические аспекты процесса компетентно и прозрачно и соблюдала установленные законом сроки на фоне необходимых изменений, связанных с пандемией Ковид-19, — говорится в докладе.

Согласно документу, новый плюралистический состав ЦИК способствовал укреплению доверия к процессу и повышению уровня дискуссии на ее заседаниях.

Однако в докладе говорится, что доверие к беспристрастности окружных и участковых избирательных комиссий остается низким из-за порядка избрания и назначения их членов, предполагаемого влияния правящей партии на комиссии, а также послевыборного разрешения споров окружными комиссиями.

Пересчет голосов, жалобы

Отметив, что ОИК пересчитали результаты беспрецедентного количества 811 участковых избирательных комиссий после первого тура, БДИПЧ заявляет, что, несмотря на дальнейшее тщательное изучение процесса подсчета бюллетеней, «недостаточные указания и явное отсутствие четкого требования о повторном подсчете подписей в списках избирателей привели к непоследовательному подходу, который снижает подотчетность процесса».

В документе также говорится, что механизмы разрешения споров в целом обеспечивают благоприятный процесс, хотя для обеспечения эффективного средства правовой защиты требуются дополнительные гарантии.

В документе также говорится, что механизм рассмотрения жалоб предусматривает рациональное урегулирование споров, однако также указывается, что закон не обеспечивает четких и объективных критериев для пересчета и аннулирования голосов, что противоречит предыдущим долгосрочным рекомендациям БДИПЧ.

«Это дает окружным избирательным комиссиям и судам широкие дискреционные полномочия по принятию решений. В некоторых случаях окружные избирательные комиссии могли применять избирательный подход», — говорится в докладе.

Что касается рекомендаций, БДИПЧ отметило, что все жалобы должны быть тщательно рассмотрены, а закон не должен толковаться или применяться таким образом, чтобы еще больше ограничить возможности поиска эффективных средств правовой защиты.

БДИПЧ/ОБСЕ открыло Наблюдательную миссию в Грузии 26 августа. Команда миссии наблюдателей состояла из 12 экспертов, базирующихся в Тбилиси, и 30 долгосрочных наблюдателей, размещенных в масштабах всей страны. Миссия также направила в страну 245 и 87 краткосрочных наблюдателей для первого и второго туров выборов.

