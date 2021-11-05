Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе. Фото: пресс-служба Грузинской мечты
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Ираклий Кобахидзе видит за оппозицией «знак зверя»

05/11/2021 - 14:57
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Председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе в ночном эфире телекомпании «Имеди» прочитал «знак зверя» — 666 в дате и времени запланированной на 6 ноября акции протеста в Тбилиси, и сказал, что «их код был расшифрован».

Председатель Грузинской мечты отметил, что оппозиция смогла мобилизовать на митинги в разных регионах лишь «по 400-500 человек», и подчеркнул, что так будет и в Тбилиси. «Тут тоже соберутся, 6 ноября, в 6 часов, они попытаются собрать 6000 человек, их код был расшифрован, это их настоящее лицо», — сказал Ираклий Кобахидзе.

Он также заявил, что у Единого национального движения и других оппозиционных партий больше нет ресурсов. «У них нет никаких ресурсов, ни уличных, ни на выборах, ничего», — сказал Ираклий Кобахидзе.

«Очень скоро мы переключимся совершенно на другую повестку дня и никогда не будем упоминать эту политическую партию», — сказал председатель Грузинской мечты, добавив, что «даже их упоминание наносит ущерб грузинской политике, демократии и развитию нашей страны в целом».

Единое национальное движение и другие оппозиционные партии не признают результаты местных выборов 30 октября и планируют масштабную акцию в столице 6 ноября. Одним из требований митинга станет освобождение из заключения бывшего президента Михаила Саакашвили, который продолжает голодовку.

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05/11/2021 - 14:57
2 1 minute read

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