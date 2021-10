TI Грузия, ISFED: На результаты выборов могли повлиять нарушения

Две местные НПО «Международная прозрачность – Грузия» (TIG) и Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) в опубликованной сегодня оценке заявили, что нарушения, выявленные в ходе второго тура выборов местного самоуправления, могли повлиять на результаты выборов.

Международная прозрачность – Грузия

Отметив «небольшую разницу» между голосами, отданными за кандидатов во многих округах, «Международная прозрачность – Грузия» заявила, что нарушения и проблемные тенденции, выявленные в предвыборный период и в день выборов, «могли существенно повлиять на свободу волеизлияния избирателя и окончательные результаты выборов».

«Из-за этого у общественности могут возникать обоснованные вопросы о справедливости выборов», — заявили в организации.

Организация считает, что на этапе подсчета голосов «в виде тенденции сформировалась практика искусственного затягивания процесс составления оригиналов итоговых протоколов и предварительного согласовывания проектов протоколов с окружными избирательными комиссиями».

Кроме того, по данным организации, на многих избирательных участках наблюдались факты неправильного распределения комиссиями недействительных и настоящих бюллетеней.

«Международная прозрачность – Грузия» отметила, что были выявлены случаи воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов, а также учета избирателей, прибывших на избирательный участок. По заявлению организации, в пределах 100 метров от избирательного участка наблюдалось скопление партийных координаторов, что «является нарушением закона в соответствии с новыми поправками в Избирательный кодекс».

В то же время первая половина дня выборов проходила «в основном мирно», хотя позже во многих округах ситуация обострилась и участились физические и словесные стычки.

Всего наблюдатели организации написали 23 жалобы в участковые и окружные избирательные комиссии.

ISFED

НПО Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) заявила, что выявленные в день выборов факты собрания подозрительных лиц, предполагаемого подкупа избирателей, мобилизации и учета избирателей «негативно отразились на свободу волеизлияния избирателей, что в некоторых муниципалитетах, в условиях незначительной разницы, могло повлиять на результаты выборов».

По заявлению организации, она не обнаружила каких-либо существенных недостатков в процессе подсчета голосов и подведения итогов, однако были зафиксированы случаи ошибочного или предположительно преднамеренного аннулирования бюллетеней.

ISFED заявила, что ее наблюдатели выявили случаи нарушения процедуры проверки маркировки и повторного голосования, а также ряд нарушений, связанных с переносной урной для голосования.

По заявлению организации, в отношении журналистов и наблюдателей имели место случаи давления и словесных оскорблений.

Организация заявила, что совокупность тенденций, выявленных в день выборов, «подорвало доверие к избирательному процессу». В ISFED считают, что второй тур выборов — это «упущенная возможность на пути к демократическому развитию страны».

Наблюдатели организации подали 161 жалобу в избирательные комиссии всех трех уровней.

