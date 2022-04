Аудит выявил подозрительные перечисления в агентстве Мэрии Горийского муниципалитета

Служба государственного аудита выявила подозрительные перечисления на сумму 500 000 лари (около 162 тысяч долларов США) из бюджета Агентства по развитию культуры и туризма Горийского муниципалитета в 2020-2021 гг.

В Службе аудита подтвердили сегодня «Civil Georgia», что средства из бюджета Горийского муниципалитета переводились на личные счета, но воздержалась раскрывать конкретных лиц и другие подробности.

В ведомстве также сообщили, что процесс аудита все еще продолжается, и его выводы не являются окончательными.

По данным Службы аудита, информация о подозрительных переводах была передана в соответствующие следственные органы.

Служба государственной безопасности сегодня подтвердила ряду СМИ, что по этому делу начато расследование.

По сообщениям СМИ, деньги были переведены на игорные счета

По сообщению телеканала «Формула», бухгалтер агентства Лейла Цкриалашвили за последние два года перевела на игорные счета до полумиллиона лари.

По утверждению телекомпании, бухгалтер, которая вероятно причастна к предположительной коррупционной схеме Марии, теперь является «золотым свидетелем» для Службы госбезопасности.

Бывший мэр Горийского муниципалитета Константин Тавзарашвили (2017-2021) и бывший глава Горийского агентства по культуре и развитию туризма Гела Капанадзе в разговоре с телеканалом «Формула» отрицали какую-либо связь с предполагаемой преступной схемой.

Константин Тавзарашвили сказал, что с ним еще не связывались следственные органы и не вызывали на допрос.

Капанадзе вчера прибыл в Мэрию Горийского муниципалитета. В беседе со СМИ он сказал, что это традиционная ежегодная аудиторская проверка, и у него нет информации о возможной растрате государственных средств.

