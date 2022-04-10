СМИ: В Цхинвали пройдет второй тур «президентских выборов»
По сообщениям различных СМИ, действующий лидер оккупированного Цхинвали Анатолий Бибилов не смог победить в первом туре «президентских выборов», состоявшихся в регионе 10 апреля.
Агентство ТАСС цитирует одного из кандидатов от оппозиции Александра Плиева, который заявил, что Бибилов во втором туре будет бороться с лидером партии «Нвхас» Аланом Эдуардовичем Гаглоевым.
«По результатам 80% бюллетеней лидирует лидер Алана Эдуардович», — сказал Плиев ТАСС.
Плиев, «вице-спикер парламента» Цхинвали, уже призвал своих сторонников поддержать Гаглоева.
Всего в цхинвальских «президентских выборах» участвовало 5 кандидатов.
Как сообщает ТАСС, другие кандидаты от оппозиции — Гари Мулдаров и Дмитрий Тасоев — также выразили поддержку Гаглоеву во втором туре.
По данным «Избирательной администрации» оккупированного Цхинвали, в «выборах» приняли участие 82,07% избирателей. Достоверной информации о точном количестве избирателей в Цхинвали нет, однако, по данным «избирательной администрации» региона, их число составляет около 34 тысяч.
Тбилиси уже осудили «выборы» в Цхинвали, заявив, что «эти действия являются очередным незаконным актом Российской Федерации против суверенитета и территориальной целостности Грузии».
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