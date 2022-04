Бибилов – жителям Ахалгори: переход на подконтрольную Тбилиси территорию остается ограниченным

Лидер оккупированного Цхинвальского региона Анатолий Бибилов заявил этническим грузинам, проживающим в Ахалгорском районе, что передвижение на подконтрольной Тбилиси территорию будет ограничено до тех пор, пока Тбилиси не упразднит полицейский блокпост Чорчана-Цнелиси.

«Знаю, что вы хотите ездить, видеться со своими родными. Я не против этого, я против того, чтобы Южную Осетию использовали во внутренних проблемах Грузии», — заявил Бибилов 1 апреля.

В оправдание нескольких лет ограничений на передвижение он сказал: «после того, как Грузия выставила незаконный пост на территории Республики Южная Осетия, мы приняли такое решение. И я считаю решение правильным».

«Не давайте себя обмануть. Я знаю, что перед вами выступали другие, которые говорили: «Выберите меня, и мы откроем дорогу»», — заявил он.

«Возможно, многие думают, что пройдет некоторое время и Ленингорский район будет в Грузии. Давайте не обманывать и не тешить себя иллюзиями», — добавил он.

Руководство оккупированного Россией региона закрыло пункты пересечения Одзиси и Синагури в начале сентября 2019 года, сославшись на возможные угрозы со стороны Тбилиси во время кризиса в Чорчана-Цнелиси.

До закрытия через пункт пересечения «Одзиси» проходило в среднем 400 переходов в сутки.

Под предлогом пандемии Ковид-19 в 2020 году администрация Бибилова закрыла все пять пунктов пересечения с остальной Грузией, в результате чего у населения региона возник острый гуманитарный кризис, в том числе с точки зрения получения медицинской помощи.

Аппарат государственного министра Грузии по вопросам примирения заявил в ноябре 2020 года, что 16 человек скончались после того, как закрытие пунктов пересечения создало им препятствия в получении медицинской помощи.

Также в ноябре 2020 года СМИ сообщили, что Цхинвали предложил жителям Ахалгори воспользоваться «программой воссоединения семей» и навсегда покинуть свои дома, чтобы «воссоединиться» с родственниками, проживающими на подконтрольной Тбилиси территории.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)