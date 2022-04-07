Министр иностранных дел Грузии принял участие в министериале НАТО

Новоназначенный министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, который сегодня присутствовал на Министериале иностранных дел НАТО в Брюсселе, встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с дипломатами из Нидерландов и Турции.

Илья Дарчиашвили принял участие во встрече министров иностранных дел Североатлантического совета вместе со своими украинским, финским, шведским, японским, южнокорейским и австралийским коллегами.

По словам министра Дарчиашвили, на встрече он акцентировал внимание на «евроатлантическом пути Грузии и вызовах в регионе».

По сообщению МИД Грузии, во время встречи с Йенсом Столтенбергом Илья Дарчиашвили подчеркнул важность «постоянной и решительной поддержки» Грузии со стороны НАТО на ее пути к евроатлантической интеграции.

Согласно той же информации, стороны также обменялись мнениями об обстановке в области безопасности в регионе.

Pleased to meet with NATO SG @jensstoltenberg within the scope of the NATO Foreign Ministerial Meeting. His personal support for 🇬🇪's European and Euro-Atlantic integration is much appreciated. Looking forward for strengthening bonds between Georgia and the Alliance. pic.twitter.com/Un7RENLu5q — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) April 7, 2022

МИД Грузии заявил сегодня же, что «кризис в Украине» обсуждался на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушолу, на которой подчеркнули «особую роль» Анкары в переговорном процессе между Россией и Украиной.

Согласно тому же сообщению, министры иностранных дел двух стран также обсудили «успешные» торговые отношения между Грузией и Турцией, подчеркнув «необходимость дальнейшего углубления сотрудничества».

«Я в очередной раз повторил, насколько мы ценим решительную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также евроатлантической интеграции Грузии», — написал Илья Дарчиашвили в Twitter.

Pleased to meet with NATO SG @jensstoltenberg within the scope of the NATO Foreign Ministerial Meeting. His personal support for 🇬🇪's European and Euro-Atlantic integration is much appreciated. Looking forward for strengthening bonds between Georgia and the Alliance. pic.twitter.com/Un7RENLu5q — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) April 7, 2022

На встрече со своим коллегой из Нидерландов Вопке Хукстра Илья Дарчиашвили обсудил заявку Грузии на членство в ЕС и ситуацию в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе.

По сообщению МИД Грузии, Дарчиашвили выразил надежду, что Нидерланды поддержат европейские устремления Грузии. Со своей стороны, министр иностранных дел Нидерландов подтвердил стремление Нидерландов укреплять сотрудничество со странами Восточного партнерства.

По словам министра Дарчиашвили, в ходе короткой беседы со своим украинским коллегой Дмитрием Кулеба они договорились «продолжать тесное общение».

Министр иностранных дел Грузии, находящийся с визитом в Брюсселе 6-8 апреля, встретился с верховным представителем ЕС по политике безопасности Жозепом Боррелем.

Илья Дарчиашвили сменил на посту министра Давида Залкалиани, который 4 апреля был назначен послом Грузии в США.

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