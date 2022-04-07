Грузия присоединилась к декларации ЕС о зверствах, совершенных Россией в Буче
Грузия присоединилась к Декларации Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о зверствах, совершенных Россией в городе Буча и других городах Украины.
В декларации от 4 апреля говорится, что «российские власти несут ответственность за зверства, совершенные ими во время их фактического контроля над территорией. Они подчиняются международному праву об оккупации».
«Фотографии о гибели и жертвах большого числа мирных жителей, а также разрушений гражданской инфраструктуры показывают истинный характер жестокой агрессивной войны России против Украины и ее народа», — говорится в заявлении.
Согласно документу, к ответственности должны быть привлечены лица, совершившие военные преступления и другие серьезные нарушения, а также ответственные представители власти и военачальники.
«Мы полностью поддерживаем расследование прокурором Международного уголовного суда по военным преступлениям и преступлениям против человечности, а также работу Комиссии по расследованию Управления Верховного комиссара ООН по правам человека», — говорится в заявлении.
Наряду с Грузией к декларации также присоединились страны-кандидаты в ЕС – Северная Македония, Черногория и Албания, а также Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Украина и Молдова.
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