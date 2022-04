Тбилиси осуждает массовые убийства в Буче, не упомянув Россию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили, министр иностранных дел Давид Залкалиани и Министерство иностранных дел осудили массовые факты убийств в украинском городе Буча, не упомянув при этом Россию в качестве виновника.

«Трудно представить себе мир, в котором происходит бойня в Буче. Однако он здесь, а мы живем в нем», — написала президент Зурабишвили в Twitter, добавив: «прошлое Грузии означает, что мы знаем, что такое Буча — преступление против человечества, рана, для лечения которой потребуется очень много времени».

«Украинское сопротивление не будет побеждено. Но это никогда не будет забыто», — сказала она.

«Я шокирован от произошедших ужасов в Буче и других местах Украины. Это напомнило мне о жестоких преступлениях, совершенных против мирных жителей в Абхазии в начале 1990-х годов и в Цхинвальском регионе в 2008 году», — написал 3 апреля в Twitter председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Это должно закончиться, виновные должны быть привлечены к ответственности», — отметил он.

«Мы категорически осуждаем бесчеловечные действия, направленные против невинных граждан. Сцены жестокого насилия уничтожили нас», — написал МИД Грузии в Twitter.

«Каждый, кто принимал участие в преступлениях в этой войне, должен быть привлечен к ответственности. Приносим соболезнования украинскому народу», — говорится в заявлении.

«Вызывают обеспокоенность масштабы бесчеловечного обращения с невиновными гражданами, которые имели место в Буче и других регионах Украины», — говорится в заявлении МИД Грузии, которым поделился в Twitter Давид Залкалиани.

Несмотря на то, что вчера премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили много говорил об Украине, он ничего не сказал о резне в Буче и других частях Украины, которую устроила Россия.

Украина, которая освободила оккупированные Россией территории в Киевской области, заявила, что российские вооруженные силы жестоко убивают местных жителей. Мэр города Буча сообщил, что после ухода русских в массовых могилах были обнаружены тела около 300 граждан.

3 апреля Министерство обороны России написало в Facebook, что «фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области являются очередной провокацией».

Примечание: материал обновлен в соответствии с заявлением президента Грузии Саломе Зурабишвили.

