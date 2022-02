Жозеп Боррель обеспокоен возможным влиянием России на Грузию

На фоне вооруженного нападения России на Украину верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выразил обеспокоенность возможным влиянием России на Грузию и Молдову.

«Мы обеспокоены тем, что может произойти во всем регионе. Мы опасаемся, что Россия не будет довольствоваться только Украиной», — сказал он после экстренной встречи министров иностранных дел ЕС 27 февраля.

«И российское влияние может начать действовать в соседних странах, Молдове и Грузии», — сказал он, добавив, что намерен посетить Молдову.

По его словам, ЕС следует проявлять бдительность в отношении воздействия кризиса на страны Западных Балкан.

Боррель также заявил, что Брюсселю следует оценить позиции балканских стран-аспирантов в ЕС и совместимость их внешней политики с ЕС.

