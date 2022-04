Грузинские политики оценивают критический доклад о реализации Соглашения об ассоциации

За критическим докладом о выполнении Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией, в котором, среди прочего, говорится, что «Грузия серьезно отступила с точки зрения основных демократических принципов и ключевых политических обязательств», сегодня последовали различные оценки со стороны представителей правящей команды и оппозиции.

«Отдельные доклады не могут стать для нас руководством», — заявил председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе.

«Мы будем опираться на официальную позицию ЕС, на заявления по всем вопросам», — сказал председатель правящей партии, добавив, что «главным для нас является позиция ЕС по всем вопросам и эта позиция будет руководством».

Говоря о прозвучавших в докладе критических оценках по разным направлениям, Ираклий Кобахидзе сказал, что «Грузия имеет очень высокую степень демократичности».

«У нас есть веские аргументы на этот счет, и если кому-то будет интересно услышать эти аргументы, мы, конечно, поделимся этими аргументами», — добавил он.

По заявлению лидера парламентской фракции «Национальное движение» Хатии Деканоидзе, самое «примечательное» в докладе то, что «к сожалению, демократические институты в Грузии еще больше ослабевают».

«Это очень важно», — сказала она, отметив, что «ослабление демократических институтов само по себе означает, что задержка в демократическом развитии Грузии, конечно же, создает задержку с точки зрения европейской интеграции».

«Эти нежелательные события и политика правительства, конечно, не вызывают в ЕС дополнительного энтузиазма по поводу качества или готовности нашей демократии», — сказал депутат от партии «Лело за Грузию» Давид Усупашвили.

В этом контексте он упомянул односторонний выход Грузинской мечты из Соглашения от 19 апреля, а также отказ правящей команды от льготного кредита ЕС.

Однако Усупашвили подчеркнул, что «трагические события в Украине открыли окно возможностей и над этим нужно очень серьезно поработать».

«Подача заявки о том, что мы хотим членства в (ЕС), ничего не значит», — сказал Усупашвили, добавив, что «действиями нужно доказать, что Грузия придерживается европейских принципов и ценностей».

«В мире не осталось никого, кто считает, что с демократией в Грузии все в порядке», — сказал депутат от Нового политического центра – Гирчи Иаго Хвичия.

