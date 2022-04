Европарламент принял критический доклад о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации

В новом докладе о выполнении Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией говорится, что за последние два года «Грузия серьезно отступила с точки зрения основных демократических принципов и ключевых политических обязательств», которые были взяты ею в соответствии с Соглашением об ассоциации.

В документе говорится, что в условиях резкой политической поляризации демократические институты Грузии «постепенно теряют свою сущность, а правящая коалиция все больше захватывает власть и в то же время ограничивает пространство для инакомыслия».

Цитируемая часть отчета, которая охватывает период с апреля 2020 года по февраль 2022 года, была подготовлена ​​в качестве внешнего документа для Европарламента ассоциированным профессором Сорбоннского университета и приглашенным профессором Колледжа Европы Лор Делкур.

В докладе отмечается, что значительно ухудшилось верховенство закона, о чем свидетельствуют аресты лидеров оппозиции, отсутствие эффективного расследования насильственных инцидентов июня 2019 г./июля 2021 г., а также решение об упразднении Службы государственного инспектора.

Согласно документу, события в судебной системе Грузии, развивавшиеся с 2020 года, показали «серьезные отступления» в реализации Соглашения об ассоциации, а именно «поспешные и непрозрачные назначения судей, невыполнение реформы о назначении генерального прокурора и изменения к закону об общих судах».

В документе говорится, что в Грузии сложилась неоднозначная картина с правами и свободами человека. В то же время положение грузинских СМИ значительно ухудшилось.

«Рабочая среда, в которой работают журналисты в Грузии, стала еще более сложной из-за политического вмешательства в работу СМИ, а также словесных и физических нападок на журналистов», — говорится в документе.

Согласно докладу несмотря на то, что гражданское общество Грузии сильно, на него влияет растущий политический антагонизм, а эффективность существующих каналов для консультаций с гражданским обществом «серьезно поставлена ​​под сомнение».

В документе также говорится, что, в противовес этому, в 2020-2021 годах Грузия предприняла значительные шаги по борьбе с насилием в отношении женщин и улучшению гендерного равенства на работе. Он также дал высокую оценку новому Кодексу прав ребенка.

Согласно докладу, несмотря на пандемию Ковид-19, ожидается существенное улучшение трудовых прав в связи с изменениями в Трудовом кодексе и расширением мандата Инспекции труда. «Дискриминация сексуальных меньшинств и преступления против них остаются существенной проблемой», — говорится в документе.

Согласно докладу, в то время, когда Грузия остается региональным лидером в борьбе с коррупцией, антикоррупционные реформы в последние годы замедлились, а эффективное расследование и уголовное преследование коррупции на высоком уровне представляет собой серьезную проблему.

В документе также говорится, что реформа децентрализации в Грузии в значительной степени обусловлена ​​необходимостью содействия более эффективному управлению и инвестициям, чем желанием содействия эффективному управлению на местном уровне.

Согласно докладу, Грузия постоянно выполняет основные требования ЕС по безвизовому режиму и эффективно сотрудничает со структурами ЕС и государствами-членами в борьбе с преступностью.

«Сотрудничество во внешней политике и политике безопасности оценивается положительно. Однако Грузия отказалась присоединиться к санкциям, введенным против России после ее вторжения в Украину в конце февраля 2022 года», — отмечается в докладе.

Кроме того, в документе говорится, что, хотя экономика Грузии сильно пострадала от Ковида, страна достигает хороших результатов с точки зрения соответствия своей правовой базы стандартам ЕС и выполнения требований Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле.

В докладе также говорится, что, хотя Грузия находится на правильном пути с точки зрения законодательных процессов, она по-прежнему сталкивается с серьезными вызовами в сфере энергетики и окружающей среды, особенно в выполнении своих обязательств по энергоэффективности. Однако, согласно документу, в отношении изменения климата достигнут прогресс.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)