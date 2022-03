Обвиняемый в насилии в отношении оператора «Палитраньюс» 6 июля 2021 г. приговорен к 2 годам лишения свободы

Тбилисский городской суд приговорил Ираклия Кавлашвили, обвиняемого в нападении на оператора «Палитраньюс» Беку Мшвилдадзе 6 июля 2021 года, к 2 годам лишения свободы.

Инцидент произошел 6 июля 2021 года, на следующий день после гомофобного насилия в отношении журналистов в Тбилиси, на контракции, организованной ультраправыми и ультраконсервативными группами против антинасильственной акции «За свободу», во время чего сотрудники правоохранительных органов задержали в общей сложности 102 человека, 100 из них по административным правилам.

Кавлашвили находился под следствием по статьям 154 (2) и 126 Уголовного кодекса, которые касаются воспрепятствования в журналистской деятельности и насилия.

Это первый обвинительный приговор в отношении одного из задержанных по делу 5-6 июля прошлого года.

Во время июльских событий в результате гомофобного нападения на журналистов пострадали более 50 представителей СМИ. Среди них был оператор ТВ «Пирвели» Лексо Лашкарава, который скончался через несколько дней после его жестокого избиения.

Всего по делу гомофобного насилия правоохранители задержали 31 человека, в том числе 27 — за насилие в отношении жуналистов.

Примечательно, что правоохранительные органы до сих пор не установили организаторов насилия 5 июля и пока никому не предъявили обвинения.

