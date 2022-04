Лидер абхазской оппозиции говорит о союзном государстве с Россией и Беларусью

Лидер оппозиции в оккупированной Абхазии Адгур Ардзинба заявил, что Абхазия не должна присоединяться к России, а должна стать частью союзного государства России и Белоруссии.

««Вопрос вступления Абхазии в Российскую Федерацию на повестке не стоит. На мой взгляд, в среднесрочной перспективе Абхазия должна стремиться к присоединению к договору «О создании союзного государства» между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 1999 года», — цитирует слова Ардзинба «Газета.ру».

«Тем более, что по многим целям, указанным во второй статье этого договора, Россия с Абхазией добилась куда большей динамики и продвижения, нежели с Республикой Беларусь», — сказал он.

Адгур Ардзинба — бывший «министр экономики» оккупированной Абхазии, участвовал в «президентских» выборах 2020 года, но проиграл Аслану Бжания. В октябре 2020 года сформировал Абхазское народное движение.

В декабре 2021 года во время массового митинга оппозиции в Сухуми против де-факто администрации Ардзинба раскритиковал Бжания за его заявление о «разделении суверенитета» с Москвой.

Люди, случайно оказавшиеся у власти, не понимают концепции суверенитета, они понятия не имеют, как управлять независимым государством, — сказал тогда Ардзинба.

Заявление Ардзинба прозвучало после того, как абхазские власти и оппозиционные силы исключили возможность разделить решение главы Цхинвальского региона Анатолия Бибилова. Последний недавно возобновил переговоры с Россией о присоединении Цхинвальского региона.

