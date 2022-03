Абхазы выступают против объединения с Россией

«Секретарь Совета безопасности» оккупированной Абхазии Сергей Шамба заявил российскому информационному агентству ТАСС, что, хотя Сухуми поддерживает объединение Южной Осетии с Россией, абхазы остаются сторонниками независимости.

Заявление Шамбы последовало за вчерашним заявлением лидера оккупированного Цхинвальского региона Анатолия Бибилова о том, что Цхинвали вскоре предпримет необходимые правовые шаги для присоединения к России.

«Это их историческая судьба, наверное, — объединение с Северной Осетией, мечта национальная, и поэтому ничего удивительного в этом нет», — сказал Шамба.

Однако, по его словам, в Абхазии подобных настроений ни в политических кругах, ни в обществе не наблюдается.

«Таких настроений нет в обществе. Мы дорогой ценой заплатили за независимость… Я не знаю такой политической силы в Абхазии, партий или общественных движений, которые исходили бы из такой возможности, отказа от независимости. Таких политических сил нет», — сказал Шамба.

Цхинвальский лидер неоднократно выражал готовность присоединиться к России. Однако на этот раз его заявлению предшествовала идея, высказанная лидером Луганской области Леонидом Пасечником, провести референдум о присоединении к России.

Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона 26 августа 2008 года. На сегодняшний день помимо России независимость двух регионов признали только Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия.

Тбилиси и значительная часть международного сообщества считают Абхазию и Цхинвальский регион территориями Грузии.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)