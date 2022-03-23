Джуаншер Бурчуладзе встретился с помощником генсека НАТО по разведке и безопасности Дэвидом Катлером. Фото: Минобороны Грузии
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Высокопоставленный представитель разведки НАТО находится с визитом в Тбилиси

23/03/2022 - 19:02
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Помощник генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Дэвид Катлер находится с визитом в Тбилиси и сегодня уже встретился с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе и главой Службы государственной безопасности Григолом Лилуашвили.

По сообщению Министерства обороны Грузии, в ходе встречи с министром Бурчуладзе стороны обсудили вызовы глобальной безопасности, существующие угрозы и ситуацию с безопасностью в регионе на фоне войны, которую Россия ведет в Украине.

Они также сосредоточились на способах борьбы с гибридными вызовами, дезинформацией и потенциальными угрозами.

«Речь шла о практических механизмах, существующих в рамках сотрудничества НАТО-Грузия, которые будут способствовать укреплению обороноспособности Грузии», — говорится в сообщении Минстерства обороны.

Сегодня в ходе встречи с Григолом Лилуашвили стороны обсудили продолжающуюся войну в Украине, а также ситуацию в оккупированных регионах Грузии – Цхинвали и Абхазии.

Как сообщает Служба госбезопасности, Лилуашвили проинформировал помощника генерального секретаря НАТО об угрозах и вызовах в регионе.

Завтра высокопоставленный представитель НАТО продолжит свой визит в Грузию.

Примечательно, что визит проходит на фоне командных учений НАТО-Грузия 22-24 марта, в которых принимают участие военнослужащие из более чем 20 стран.

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23/03/2022 - 19:02
11 1 minute read

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