Столтенберг говорит о стойкости Грузии

После внеочередного Саммита глав государств НАТО генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что союзники договорились усилить поддержку Грузии.

«Союзники согласились с тем, что мы должны увеличить нашу поддержку партнеров, которые находятся под риском российской угрозы и вторжения, включая Грузию и Боснию и Герцеговину», — сказал он.

«Работая вместе, а также с Евросоюзом, мы должны помочь им сохранить свой суверенитет и укрепить их устойчивость», — продолжил Столтенберг.

По его словам, наряду с поддержкой Украины, которая сейчас воюет с Россией, НАТО «несет ответственность за то, чтобы не было дальнейшей эскалации конфликта, так как это было бы еще более опасным и разрушительным».

