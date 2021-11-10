Amnesty International и Human Rights Watch осуждают ненадлежащее обращение с Саакашвили

Международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch выразили обеспокоенность ненадлежащим обращением с находящимся в заключении экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

По мнению Amnesty International, то, как относятся власти Грузии к Саакашвили — «не только избирательное правосудие, но и явная политическая месть». В лаконичном заявлении, опубликованном в Твиттере 9 ноября, организация также отметила, что экс-президента «насильно перевели в тюремную больницу, где ему предположительно угрожали, унижали его достоинство и отказали в праве на неприкосновенность частной жизни и адекватную медицинскую помощь».

#Georgia: ex-President #Saakashvili (5th week of hunger strike) violently transferred to prison hospital; allegedly threatened; denied dignity, privacy & adequate healthcare. Not just selective justice but apparent political revenge. — Amnesty International (@amnesty) November 9, 2021

Ассоциированный директор Департамента Европы и Центральной Азии Human Rights Watch Георгий Гогия 10 ноября написал в Твиттере, что права Саакашвили на справедливое судебное разбирательство, здравоохранение, неприкосновенность частной жизни и достоинство «поставлены под риск».

1/ #Georgia’s ex-President Mikheil Saakashvili has been incarcerated & on hunger strike for over 5 weeks now. His case is complicated, but some of the human rights issues are clear. His rights to fair trial, healthcare, privacy & dignity at risk. 🧵 pic.twitter.com/q7ZOKbWYsL — Giorgi Gogia (@Giorgi_Gogia) November 9, 2021

Говоря об уголовных делах против бывшего президента, Гогия сказал, что «независимо от того, были ли дела против него обоснованными, международное право в области прав человека не поддерживает заочное судебное разбирательство», поскольку оно «не соответствует правилам справедливого судебного разбирательства». Он также отметил, что даже если Саакашвили отказался присутствовать на первоначальном судебном процессе, он имеет право присутствовать на повторном судебном разбирательстве.

Что касается обстоятельств, связанных с переводом Саакашвили в тюремную больницу в Глдани, Гогия заявил, что это может быть расценено как «насильственное обращение», добавив, что неприемлемы такие действия, когда проявляются признаки «оскорбления, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения».

Отметив, что экс-президент имеет право на получение медицинских услуг высочайшего уровня, доступного для широкого населения, Гогия сказал, что правительство Грузии обязано выполнить это. По его словам, голодовка Саакашвили не отменяет этого обязательства.

Гогия также подверг критике Специальную пенитенциарную службу за публикацию видео и фотографий Саакашвили «без его согласия», которые были сделаны в тюремной в камере, назвав это нарушением его частной жизни и унижением его достоинства.

Пенитенциарная служба перевела Саакашвили в Глданскую тюремную больницу из Руставской тюрьмы без его согласия. Точное местонахождение экс-президента не было известно его адвокатам и семье в течение как минимум 1 часа. Сообщения СМИ о его переводе распространились около 18:00, а официальное заявление Пенитенциарной службы было опубликовано в Facebook в 18:57. Сам Саакашвили, его врач и адвокаты, а также омбудсмен выступали против перевода бывшего президента в тюремную больницу в Глдани из-за угроз безопасности и неадекватного медицинского оборудования, и вместо этого требовали перевода в гражданскую клинику.

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