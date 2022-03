Бжания встретился с министром иностранных дел и вице-премьером России

Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания встретился сегодня в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и вице-премьером Александром Новаком.

На встрече с Лавровым Бжания выразил поддержку со стороны оккупированного региона в связи с вторжением России в Украину.

«В большинстве своём наш народ поддерживает эту необходимую меру», — заявил он, подчеркнув, что народ Абхазии понимает важность т.н. «спецоперации».

Абхазский лидер напомнил, что Сухуми признал независимость Луганска и Донецка и направил их населению гуманитарную помощь. Кроме того, по словам Бжания, Абхазия приютила 150 человек, эвакуированных из обоих регионов.

«Готовы оказать содействие по линии Минобороны и специальных служб», — добавил он.

В то же время министр иностранных дел России сказал Аслану Бжания, что «Мы должны, как союзники, «сверять часы» в периоды, когда международные отношения переживают сильнейшее напряжение в результате неустанного стремления Запада всеми правдами и неправдами (скорее неправдами) сохранить своё доминирование в международных делах, подчинить себе всё и вся, вернуть #ОднополярныйМир».

«Эти устремления вызывают серьёзнейшее напряжение в международных отношениях», — сказал Лавров, добавив, что против этого выступает Москва вместе со своими союзниками.

Кроме того, Лавров заявил, что Москва удовлетворена тем, как развивается «политический, военный диалог, военно-техническое, оборонное сотрудничество, взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной сфере, гуманитарные и культурные связи».

По сообщению пресс-службы Бжания, 25 марта абхазский лидер встретился с вице-премьером России Александром Новаком, чтобы обсудить реализацию «дорожной карты» по оптимизации энергоснабжения региона, схемы газификации и вопроса формирования цен на нефтепродукты.

Абхазский лидер вылетел в Москву 23 марта.

Последний раз он посещал российскую столицу в октябре 2021 года, когда он встречался с министрами обороны и финансов Сергеем Шойгу и Антоном Силуановым, а также с вице-премьером Новаком. Стороны обсудили вопросы энергетики и безопасности.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)