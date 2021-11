Аслан Бжания подвел итоги своего визита в Москву

Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания сообщил местному телеканалу, что во время недавнего визита в Москву основное внимание уделялось программе развития региона на 2022-2025 годы, которая будет реализована при софинансировании со стороны России.

В интервью 2 ноября он говорил, среди прочего, о российской помощи Абхазии, дефиците электроэнергии в регионе и добыче криптовалюты.

В ходе своего визита в Москву 26-29 октября Бжания встретился с министром спорта России Олегом Матыцином, министром транспорта Виталием Салиевым, вице-премьером Александром Новаком, заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком и заместителем секретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым.

Российская помощь

По словам Бжания, в рамках программы на 2022-2025 годы Россия будет оказывать содействие властям Абхазии в поддержке малого и среднего бизнеса и сельского хозяйства.

Как заявил Бжания, программа также предусматривает повышение заработной платы около 13 тысяч «бюджетных» сотрудников в среднем до 40 тысяч рублей к 2025 году.

Он также отметил, что с официальными представителями Кремля ведутся переговоры о создании совместного российско-абхазского фонда для помощи экономике оккупированного региона. Однако он воздержался от подробностей и уточнения даты основания фонда.

Дефицит электроэнергии и добыча криптовалюты

Отметив, что в регионе наблюдается дефицит электроэнергии, Бжания сказал, что одной из основных тем переговоров в Москве было поставка электроэнергии в Абхазию.

Напомнив, что в прошлом году Россия бесплатно поставляла электроэнергию в оккупированный регион, Бжания подчеркнул, что помощь Москвы не будет бесконечной.

Бжания также заявил, что на незаконную добычу криптовалюты уходит около 500 миллионов киловатт электроэнергии, а детские сады, больницы и учебные заведения остаются без электричества. Он также добавил, что увеличение потребления часто приводит к повреждению линий электропередач.

Абхазский лидер отметил, что правительство планирует создать технопарк для легальной добычи криптовалюты, и пообещал, что борьба с незаконным майнингом будет продолжена.

По его словам, в этом деле властям понадобится помощь населения региона. По его словам, он поднимал этот вопрос и в Москве, надеясь, что Россия поможет.

По его словам, нам нужно «довольствоваться имеющимися у нас возможностями». Он имел в виду электроэнергию, вырабатываемую на Ингури ГЭС.

Бетонная арочная плотина высотой 271,5 метра Ингури ГЭС расположена на контролируемой Тбилиси стороне административной границы, а пять ее генераторов расположены в Гальском районе на стороне оккупированной Абхазии. Согласно неофициальной договоренности между Тбилиси и Сухуми, электроэнергию, вырабатываемую на Ингури ГЭС, делят между собой Тбилиси и Сухуми. Энергетический кризис в Абхазии усилился, особенно после того, как Ингури ГЭС была остановлена ​​в начале 2021 года из-за нескольких месяцев реконструкции, и региону пришлось использовать только электроэнергию, поставляемую из России.

