Москва и Сухуми подписывают соглашение о газификации, фото: «правительство» оккупированной Абхазии
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Москва и Сухуми подписали соглашение о газификации

10/12/2021 - 13:39
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«Власти» оккупированной Абхазии и Москва 9 декабря подписали соглашение и дорожную карту по разработке генеральной схемы газификации региона.

Как сообщает пресс-служба «правительства» Абхазии, соглашение определяет обязательства сторон и предусматривает разработку генеральной схемы газификации региона на 2021-2022 годы и выполнение работ по ее согласованию.

Согласно сообщениям, президент России Владимир Путин пообещал абхазскому лидеру Аслану Бжания на встрече в Сочи в ноябре 2020 года, что Россия рассмотрит возможность оказания помощи региону в дорогостоящем проекте газификации.

Абхазия, в которой газификация для населения и предприятий не производилась, в значительной степени зависит от электричества для отопления зимой, когда уровень воды в водохранилище на реке Ингури падает. После того, как майнинг криптовалюты получил широкое распространение в регионе, постоянная нехватка электроэнергии стала еще более очевидной.

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10/12/2021 - 13:39
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