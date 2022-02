Оккупированная Абхазия признала независимость Донецка и Луганска

После России независимость двух оккупированных областей Украины, Донецка и Луганска, признал лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания.

«Считаю решение нашего союзника о признании независимости справедливым со всех точек зрения, а начатую специальную военную операцию – абсолютно оправданной», — сказал Бжания.

«Истоки нашего сочувствия к народам этих республик — в схожести наших судеб, когда фактическому геноциду подверглось более 4 миллионов русскоязычных граждан Украины» — заявил он.

По словам Бжания, Москва прилагала все усилия «для справедливого разрешения проблемы, выступая активным посредником миротворческого процесса». Он обвинил Украину в преследовании и уничтожении мирных жителей Донбасса.

«Безопасность Российской Федерации – это наша с вами безопасность, уважаемые граждане Абхазии», — сказал он.

Абхазский лидер также отметил, что «агрессия Украины происходила и пока еще происходит при прямом поощрении так называемого коллективного Запада».

Он также напомнил, что во время конфликта 1992-1993 годов в Абхазии украинские подразделения «жестоко» воевали с абхазскими силами.

«Такое не забывается», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля на рассвете объявил т.н. «специальную военную операцию» против Украины. Ранее, 21 февраля, Москва признала независимость Донецка и Луганска в нарушение Минских соглашений.

Еще ранее Россия в течение нескольких месяцев мобилизовала войска в Украине и вокруг нее, требуя от НАТО отменить решение Бухарестского саммита 2008 года о принятии Украины и Грузии в альянс, а от Соединенные Штаты — отказаться от размещения военных баз в бывших советских республиках.

НАТО и США осудили попытку России восстановить «сферы влияния» и ответили независимыми заявлениями 26 января. Они подтвердили свою приверженность политике открытых дверей НАТО и выразили готовность сотрудничать во многих других областях.

В ответ Москва заявила 17 февраля, что «Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера».

