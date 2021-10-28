Аслан Бжания находится с визитом в Москве
Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания находится с визитом в Москве, где уже встретился с вице-премьером России Александром Новаком, заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком и заместителем секретаря Совета безопасности Рашидом Нургалиевым.
Как сообщает пресс-служба правительства РФ, 28 октября Бжания и Новак обсудили вопрос оптимизации энергоснабжения и в целом ситуацию в энергетике региона. Как сообщает «Апсныпресс», стороны обсудили разработку генеральной схемы газификации региона.
По информации агентства «Апсныпресс», на встрече с заместителем секретаря Совета безопасности РФ 27 октября стороны обсудили вопросы «обеспечения безопасности на границе» и режим работы «КПП Псоу».
26 октября Бжания и заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак обсудили вопрос социально-экономического развития Абхазии в 2022-2025 годах. В беседе также были затронуты вопросы сотрудничества между Россией и Абхазией.
Лидер Абхазии отбыл в Москву 25 октября. Ранее Бжания посетил Москву 8-16 октября.
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