Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания находится с визитом в Москве, где уже встретился с вице-премьером России Александром Новаком, заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком и заместителем секретаря Совета безопасности Рашидом Нургалиевым.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, 28 октября Бжания и Новак обсудили вопрос оптимизации энергоснабжения и в целом ситуацию в энергетике региона. Как сообщает «Апсныпресс», стороны обсудили разработку генеральной схемы газификации региона.

По информации агентства «Апсныпресс», на встрече с заместителем секретаря Совета безопасности РФ 27 октября стороны обсудили вопросы «обеспечения безопасности на границе» и режим работы «КПП Псоу».

26 октября Бжания и заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак обсудили вопрос социально-экономического развития Абхазии в 2022-2025 годах. В беседе также были затронуты вопросы сотрудничества между Россией и Абхазией.

Лидер Абхазии отбыл в Москву 25 октября. Ранее Бжания посетил Москву 8-16 октября.

