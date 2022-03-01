Российский генерал назначен исполняющим обязанности «министра обороны» Цхинвали
Лидер оккупированного Цхинвальского региона Анатолий Бибилов снял с должности «министра обороны» Ибрагима Гасеева и назначил исполняющим обязанности министра первого заместителя Гасеева, российского генерала Виктора Федорова.
По имеющимся данным, Бибилов был недоволен тем, что Гасеев решил баллотироваться на «президентских выборах» 10 апреля и составить конкуренцию Бибилову.
Объясняя свое решение 26 февраля, Бибилов заявил, что пока Гасеев занимался политической деятельностью, в свете текущих событий на Украине, «Министерство обороны не должно оставаться без руководителя».
Как сообщает местное информационное агентство «Рес», Бибилов обвинил Гасеева в злоупотреблении властью и неповиновении командованию.
«Человек, который не умеет подчиняться, никогда не научится командовать», — сказал Бибилов.
Бибилов также уволил заместителя Гассеева Ахсара Гасиева. Последний руководил работой с личным составом.
При этом лидер оккупированного Цхинвальского региона поручил Виктору Федорову контролировать линию раздела с остальной Грузией, так как «концентрация техники наблюдается не в непосредственной близости границ Республики Южная Осетия с Грузией,».
Бибилов также поручил Федорову вызвать из отпуска всех офицеров «Минобороны», провести инвентаризацию имущества, вооружения и техники министерства и обратиться за помощью в «Минобороны России».
Ранее, 24 февраля, когда Россия начала масштабную интервенцию в Украине, цхинвальский лидер перевел вооруженные силы оккупированного региона на казарменное положение.
Ранее он поручил уже уволенному Гасееву проверить боеготовность военнослужащих.
Виктор Федоров с 1975 года служил в ВС Советского Союза, затем в Вооруженных Силах России. Он прибыл в Цхинвали в 2011 году и с тех пор служил в «Министерстве обороны» оккупированного региона.
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