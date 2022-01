Дело об «уступке земли»: Цхинвальский лидер избежал импичмента

Оппозиционные «депутаты» в оккупированном Цхинвальском регионе не смогли достичь импичмента лидера региона Анатолия Бибилова по делу об уступке территории площадью 200 км2 центральным властям Грузии.

Инициативу выдвинули 14 34 «депутатов законодательного органа» в надежде, что она получит поддержку ¾ «депутатов». Однако ее поддержали всего 13 «депутатов», а один проголосовал против. По сообщению информационного агентства «Рес», в голосовании не участвовали представители партии Бибилова «Единая Осетия», а также «депутаты» от партии «Народное единство» и коммунисты.

Примерно через три месяца в оккупированном регионе пройдут «президентские выборы», на которых Бибилов снова собирается баллотироваться.

Предыстория

«Депутаты» от оппозиции говорят, что внесенный Бибиловым в «парламент» в 2019 году законопроект об утверждении «государственной границы», который не был принят тогда, привел бы к тому, что регион уступил бы территорию площадью 200 км2 остальной Грузии.

Этот вопрос был поднят только в ноябре 2021 года после того, как «Государственная комиссия по делимитации и демаркации границ с Грузией», созданная Бибиловым в апреле, постановила, что предложенные Бибиловым границы покрывают площадь на 200 км2 меньше, чем советский декрет от апреля 1922 года, в рамках которого была создана автономный округ Южная Осетия.

Оппозиционные «депутаты» говорят, что границы должны соответствовать историческому декрету 1922 года, поскольку сепаратисты, которые хотели независимости от Тбилиси в 1992 году, использовали его, как основу для признания республики.

Вероятно, что административные границы Юго-Осетинского автономного округа несколько сместились за время 70-летнего правления Советского Союза. При этом детальной карты постановления от апреля 1922 года не существует, поэтому осетинские «депутаты» и нынешние члены «Комиссии по делимитации» толкуют его по своему усмотрению.

Территориальные претензии в основном касаются западного и южного участков оккупационной линии Цхинвальского региона. Оппоненты Бибилова хотят завладеть подконтрольными Тбилиси селами Никози, Арбо, Гугутианткари и Мерети. На этих территориях расположены дома, сады и кладбища этнических грузин.

В ходе жарких дебатов в «законодательном органе» Цхинвальского региона 30 декабря Анатолий Бибилов выдвинул обвинения своим оппонентам. По его словам, Москва признала независимость региона в 2008 году в «границах», определенных его нынешними «границами», а не «границами» декрета 1992 года советского времени.

Он подчеркнул, что в 2008 году соглашение было достигнуто при предыдущей администрации региона. Бибилов сказал, что многие из нынешних оппозиционных «депутатов» в то время служили в администрации.

Глава Цхинвальского региона также заявил, что если претензии по границе будут выдвигаться в соответствии с декретом 1922 года, то село Гуджабаури, расположенное между Цхинвали и подконтрольной Тбилиси территорией, и село Орчосани, расположенное недалеко от главной автомагистрали Грузии Восток-Запад, должны передать остальной Грузии.

Власти Грузии неоднократно осуждали «провокационные» заявления Москвы, а также Цхинвали и Сухуми «о делимитации-демаркации на линии оккупации».

