В оккупированном Цхинвали «президентские выборы» пройдут 10 апреля

Согласно решению «парламента» оккупированного Цхинвальского региона, «президентские выборы» пройдут 10 апреля. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

Регион избирает «президента» на пятилетний срок, который затем становится как «главой государства», так и руководителем исполнительной власти.

Политические партии и инициативные группы должны выдвинуть своих кандидатов до 20 февраля.

Действующий лидер Анатолий Бибилов снова собирается баллотироваться. Он победил тогдашнего лидера Леонида Тибилова на выборах 2017 года, набрав 54,8% голосов. Последний получил 33,7% голосов.

По информации «избирательной администрации» региона, тогда на избирательные участки пришли 32 365 избирателей, что составляет 79,63% зарегистрированных избирателей, хотя данные об избирателях и демографические данные по региону считаются в значительной степени недостоверными. Тбилиси и международное сообщество считают «выборы», прошедшие в Цхинвальском регионе, нелегитимными. Их признают только Россия и несколько стран, признавших независимость региона.

