Тбилиси комментирует требование прокурора МУС о задержании трех бывших осетинских чиновников

Министерство юстиции Грузии заявило сегодня, что выдача прокурором Международного уголовного суда ордера на задержание трех бывших югоосетинских должностных лиц в рамках дела об августовской войне 2008 года является «еще одной победой Грузии».

«Это решение подтверждает, что серьезные нарушения, совершенные в отношении населения Грузии в ходе августовской войны (2008 года), будут вменяться конкретным представителям Российской Федерации и сепаратистских режимов», — говорится в заявлении министерства.

Министерство заявило, что это «логическое продолжение исторической победы» Грузии в Европейском суде по правам человека в Страсбурге в 2021 году, когда ЕСПЧ заявил, что «Россия несет ответственность за нарушение шести статей Европейской конвенции о правах человека».

По заявлению ведомства, это также «подтверждает, что во время войны 2008 года грузинские военные действовали в соответствии с нормами международного права».

«Прокурор Гаагского суда также прямо заявляет, что территории Грузии оккупированы Россией», — говорится в заявлении.

«Правительство Грузии продолжит активно работать с Гаагским судом для привлечения к ответственности по всем другим преступлениям, совершенным против населения Грузии», — подчеркивается там же.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан выдал ордер на арест трех бывших югоосетинских высокопоставленных чиновников поздно вечером 10 марта.

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда, в 2016 году получила согласие от трех судей Палаты досудебного производства на расследование предполагаемых преступлений, совершенных до, во время и после августовской войны 2008 года.

Грузия, как участник Римского статута, обязана в полной мере сотрудничать с МУС – это обязательство не распространяется на Россию, так как она не является участницей МУС.

