Порт Батуми, октябрь, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge
Новости

Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2022 г. вырос на 49,2%

14/03/2022 - 12:07
7 Less than a minute

Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 14 марта, в январе-феврале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года внешняя торговля увеличилась на 49,2% и составила 2,54 млрд долларов США.

Экспорт увеличился на 54,5% до 760,4 млн долларов США, а импорт увеличился на 47% до 1,78 млрд долларов США. 1 миллиард долларов США составил отрицательное сальдо торгового баланса, что составляет 40,1% всего внешнеторгового оборота.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

14/03/2022 - 12:07
7 Less than a minute

მსგავსი/Related

Саломе Зурабишвили в ежегодном выступлении в Парламенте подвергла критике правящую команду и оппозицию

14/03/2022 - 16:01

По заявлению Киева, Россия перебрасывает в Украину абхазских и осетинских наемников

14/03/2022 - 13:39

COVID-19 — Все новости Грузии: Выявлено 466 новых случаев, 2 944 выздоровели, умерли 15

14/03/2022 - 11:15

Нед Прайс ответил на заявление Гарибашвили о «неэффективности санкций»

12/03/2022 - 18:16
Back to top button