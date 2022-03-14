Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2022 г. вырос на 49,2%

Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 14 марта, в январе-феврале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года внешняя торговля увеличилась на 49,2% и составила 2,54 млрд долларов США.

Экспорт увеличился на 54,5% до 760,4 млн долларов США, а импорт увеличился на 47% до 1,78 млрд долларов США. 1 миллиард долларов США составил отрицательное сальдо торгового баланса, что составляет 40,1% всего внешнеторгового оборота.

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