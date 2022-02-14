Внешняя торговля Грузии в январе выросла на 41,1%

Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 14 февраля, в январе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 41,1% и составил 1,1 млрд долларов США.

Экспорт увеличился на 47,6% до 331,3 млн долларов США, а импорт увеличился на 38,5% до 778,1 млн долларов США. 446,7 млн ​​долларов составило отрицательное сальдо торгового баланса, что составляет 40,3% внешнеторгового оборота.

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