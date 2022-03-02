Годовая инфляция в Грузии в феврале составила 13,7%

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 2 марта, годовая инфляция в феврале составила 13,7%.

Согласно той же информации, по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,9%.

Основное влияние на формирование годовой инфляции оказало изменение цен в следующих группах: жилье, вода, электроэнергия, газ (рост на 45,8%); продукты питания и безалкогольные напитки (рост на 17,3%); транспорт (рост на 14,5%).

Что касается месячной инфляции, то здесь формирование уровня инфляции было обусловлено изменением цен в следующих группах товаров: одежда и обувь (рост на 4,1%); продукты питания и безалкогольные напитки (рост на 2,1%); алкогольные напитки, табак (рост на 1,3%); транспорт (рост на 1%).

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