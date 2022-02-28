В январе ВВП страны вырос на 18%

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 28 февраля, в январе по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 18%.

По данным Службы статистики, за отчетный период рост наблюдался в следующих секторах: перерабатывающая промышленность, транспорт и складирование, электричество, поставка газа, пара и кондиционирование воздуха, торговля, гостиницы и рестораны, искусство, развлечения и отдых, недвижимость и горнодобывающая промышленность.

Тенденция к снижению наблюдалась в сферах строительства, а также информации и связи.

По предварительным данным, опубликованным 26 февраля 2021 г., в январе по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года валовой внутренний продукт (ВВП) страны сократился на 11,5%, что означает, что рост реального ВВП в январе 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году составил 4,43 %.

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