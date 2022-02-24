Граждане, эвакуированные из оккупированного Донбасса прибыли в оккупированную Абхазию, Фото: Апсныпресс
Новости

Сухуми принял 93 человека, эвакуированных с Донбасса

24/02/2022 - 20:33
11 1 minute read

Сухуми сегодня принял 93 человека, эвакуированных из оккупированных Россией регионов Луганска и Донецка после того, как Россия начала широкомасштабное наступление на Украину утром 24 февраля.

По сообщению ИА «Апсныпресс», в пансионате «Айтар» в Сухуми разместили 55 человек из Луганска и 38 человек из Донецка.

Абхазские власти забрали эвакуированных граждан с двух блокпостов на границе Украины и России 23 февраля.

Поддерживаемые Россией сепаратисты начали эвакуацию с оккупированных территорий 18 февраля под предлогом того, что Киев планирует наступление на эти регионы. Это обвинение вскоре опроверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

21 февраля абхазский лидер Аслан Бжания поручил «министру по чрезвычайным ситуациям» Льву Квициния подготовиться к размещению эвакуированных граждан.

По словам Бжания, абхазское руководство имеет постоянные связи с руководителями Донецка и Луганска и будет оказывать им военную и гуманитарную помощь «в случае необходимости».

За эвакуацией людей из Донбасса сепаратистами и Москвой 18 февраля последовало признание Владимиром Путиным независимости двух регионов 21 февраля. Сегодня утром Россия начала неспровоцированное крупномасштабное нападение на Украину.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
24/02/2022 - 20:33
11 1 minute read

მსგავსი/Related

Грузинский лари обесценился на фоне вторжения России в Украину

24/02/2022 - 18:38

Дуня Миятович встретилась с госминистром по вопросам примирения и министром ВД

24/02/2022 - 18:31

Граждане Грузии предлагают различные виды помощи украинцам

24/02/2022 - 18:01

Грузинская оппозиция о вторжении России в Украину

24/02/2022 - 16:22
Back to top button