Сухуми принял 93 человека, эвакуированных с Донбасса

Сухуми сегодня принял 93 человека, эвакуированных из оккупированных Россией регионов Луганска и Донецка после того, как Россия начала широкомасштабное наступление на Украину утром 24 февраля.

По сообщению ИА «Апсныпресс», в пансионате «Айтар» в Сухуми разместили 55 человек из Луганска и 38 человек из Донецка.

Абхазские власти забрали эвакуированных граждан с двух блокпостов на границе Украины и России 23 февраля.

Поддерживаемые Россией сепаратисты начали эвакуацию с оккупированных территорий 18 февраля под предлогом того, что Киев планирует наступление на эти регионы. Это обвинение вскоре опроверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

21 февраля абхазский лидер Аслан Бжания поручил «министру по чрезвычайным ситуациям» Льву Квициния подготовиться к размещению эвакуированных граждан.

По словам Бжания, абхазское руководство имеет постоянные связи с руководителями Донецка и Луганска и будет оказывать им военную и гуманитарную помощь «в случае необходимости».

За эвакуацией людей из Донбасса сепаратистами и Москвой 18 февраля последовало признание Владимиром Путиным независимости двух регионов 21 февраля. Сегодня утром Россия начала неспровоцированное крупномасштабное нападение на Украину.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)