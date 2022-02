Сухуми и Цхинвали приветствуют признание Путиным Донбасса

Лидеры оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона Аслан Бжания и Анатолий Бибилов приветствовали признание независимости Донецка и Луганска президентом России Владимиром Путиным.

В заявлении, опубликованном в ночь с 21 на 22 февраля, Аслан Бжания отметил, что как союзник России Абхазия поддерживает решение российского руководства.

«Уверены, что данное решение будет на длительную перспективу способствовать укреплению архитектуры безопасности в регионе», — заявил лидер оккупированного региона.

«Более того, считаем, что решение о признании Россией Республик Донбасса содействует формированию более справедливого и сбалансированного миропорядка, где права малых народов надежно защищены, а международное сообщество слышит и уважает их голос», — добавил он.

В свою очередь лидер Цхинвальского региона Анатолий Бибилов заявил, что «конец территориальной целостности Украины положил Киевский режим, развязав жестокий террор в отношении народа Донбасса».

«Россия проявила невероятное терпение и выдержку, оставляя киевским властям шанс, рассчитывая, что благоразумие возьмет верх и будет выбран курс к национальному примирению на основе Минских договоренностей», — цитирует Бибилова местное информационное агентство «Рес».

«Вместо диалога Донбасс видел новые и новые акты бесчеловечности на грани геноцида», — отметил он.

«Это решение — залог прекращения братоубийственного безумия, это сбережение тысяч человеческих жизней, это шанс для Украины вернуться к нормальной жизни и обрести будущность», — заявил Бибилов, добавив, что Цхинвали признал независимость Донецка и Луганска еще в 2014 году.

