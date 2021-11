Бжания за то, чтобы россияне покупали недвижимость в Абхазии

Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания заявил, что Сухуми должен достичь стадии, когда граждане России будут иметь право приобретать недвижимость в регионе.

На встрече в Ткварчели 8 ноября Бжания отметил, что право на покупку недвижимости является «экономическим аспектом» и «не должно быть связано с приобретением политических прав и гражданства».

«Нам нужны здесь люди, нам нужны специалисты, которые будут работать, которые будут приезжать и уезжать, люди, на которых будет работать наш производитель, ради которых он будет выращивать продукцию», — заявил он.

Иностранцам запрещено покупать недвижимость в оккупированном регионе. Этот вопрос давно является предметом жарких споров в Абхазии. Часть абхазов считает и опасается, что сняв ограничение на покупку недвижимости для иностранцев, в частности для граждан России, абхазы вновь могут остаться в меньшинстве.

Этот вопрос также является ключевым в затягивании вопроса о введении «двойного гражданства» с Россией. В Абхазии считают, что если российские граждане смогут получить абхазские «паспорта», они смогут приобретать недвижимость в регионе и обосновываться там.

Кроме того, снятие ограничения позволит этническим грузинам, которые были изгнаны из региона в результате вооруженного конфликта 1990-х годов и которые в настоящее время имеют российские паспорта, вернуться в регион.

