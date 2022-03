Давид Залкалиани поговорил по телефону со своим чешским коллегой

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сегодня по телефону разговаривал со своим чешским коллегой Яном Липавски.

Как сообщает МИД Грузии, в ходе беседы Давид Залкалиани обратил внимание на заявку Грузии на членство в ЕС и подчеркнул, что страна рассчитывает на поддержку своих партнеров.

Согласно тому же сообщению, стороны обсудили ситуацию с безопасностью, осложненную продолжающейся войной в Украине, и подтвердили свою «решительную поддержку» Киева.

При этом министры иностранных дел двух стран подчеркнули важность «более активного вовлечения» международных партнеров во избежание возможных угроз в свете происходящих в регионе процессов, а также подчеркнули необходимость дальнейшей консолидации поддержки Грузии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)