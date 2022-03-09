Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, фото: mfa.gov.ge
Новости

Главы МИД Грузии и Швеции провели телефонный разговор

09/03/2022 - 16:53
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Вице-премьер и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сегодня поговорил по телефону со своей шведской коллегой Анн Линде и обсудил вопросы, связанные с агрессией России в Украине и заявкой Грузии на членство в ЕС.

По сообщению МИД Грузии, Залкалиани подчеркнул важность получения статуса страны-кандидата в ЕС и рассказал о необратимой интеграции Грузии с Евросоюзом.

Он также коснулся планов Грузии на будущее, включая «полное и последовательное» выполнение своих обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС.

Согласно сообщению, министры обсудили ситуацию с безопасностью в Грузии в свете продолжающейся войны в Украине и сосредоточили внимание на ситуации в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе.

«На этом фоне была подчеркнута необходимость более широкого вовлечения европейских и международных партнеров в регион», — говорится в сообщении МИД.

Со своей стороны, министр иностранных дел Швеции написала в Twitter, что она в очередной раз заявила о своей поддержке территориальной целостности и устойчивости Грузии.

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09/03/2022 - 16:53
16 1 minute read

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