Главы МИД Грузии и Швеции провели телефонный разговор

Вице-премьер и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сегодня поговорил по телефону со своей шведской коллегой Анн Линде и обсудил вопросы, связанные с агрессией России в Украине и заявкой Грузии на членство в ЕС.

По сообщению МИД Грузии, Залкалиани подчеркнул важность получения статуса страны-кандидата в ЕС и рассказал о необратимой интеграции Грузии с Евросоюзом.

Он также коснулся планов Грузии на будущее, включая «полное и последовательное» выполнение своих обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС.

Согласно сообщению, министры обсудили ситуацию с безопасностью в Грузии в свете продолжающейся войны в Украине и сосредоточили внимание на ситуации в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе.

«На этом фоне была подчеркнута необходимость более широкого вовлечения европейских и международных партнеров в регион», — говорится в сообщении МИД.

Со своей стороны, министр иностранных дел Швеции написала в Twitter, что она в очередной раз заявила о своей поддержке территориальной целостности и устойчивости Грузии.

