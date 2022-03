СМИ: органы местного самоуправления продолжают закупать продукцию российского производства

Согласно информации, распространенной сегодня группой грузинских журналистов-расследователей «Аи, Факти», администрация Надзаладевского района Тбилиси планирует закупить тренажеры российского производства на сумму 114 000 лари.

Государственные закупки оказались в центре внимания СМИ после того, как правительство Грузии отказалось присоединяться к международным санкциям против России в связи с ее вторжением в Украину. Официальный Киев назвал это решение правительства Грузии «аморальным».

По данным «Аи, Факти», в 2015-2020 годах на тренажеры российского производства публичные ведомства потратили из бюджета 8,9 млн лари.

По той же информации, Гамгеоба (администрация) Надзаладевского района Тбилиси заказала 48 тренажеров у компании «Джео Парк», которая закупает оборудование московского производства у компании «Романа».

Общая стоимость закупки составляет 224 500 лари, из которых 114 000 лари будут потрачены непосредственно на покупку тренажеров, а остальная часть будет потрачена на другие услуги, в том числе на обустройство тренировочных площадок открытого типа.

Гамгеоба Надзаладевского района 24 февраля объявила электронный тендер на закупку тренажеров без проведения аукциона и 7 марта выбрала компанию «Джео Парк». У нее не было конкурентов в тендере. Компания должна подписать контракт 17 марта.

ООО «Джео Парк» также является единственным участником тендера, объявленного Карельским муниципалитетом в регионе Шида Картли. Муниципалитет планирует закупить спортивный инвентарь на 290 797 лари. Предложение находится на рассмотрении.

По мнению НПО, неконкурентные тендеры связаны с возможными коррупционными рисками.

