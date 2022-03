Georgian Airways отвечает на вопросы в связи с платежной системой Мир

Грузинская авиакомпания Georgian Airways удалила «Мир» из своей платежной системы после того, как действия авиакомпании подверглись широкой критике со стороны общественности и оппозиции.

В ответ на критику один из представителей компании сообщил журналистам, что логотип компании «Мир» был размещен на сайте авиакомпании испанской компанией WebSky.tech, занимающейся продажей авиабилетов, и что Georgian Airways не была уведомлена об этом. По его словам, они попросили испанскую компанию убрать логотип «Мира» с сайта 3 марта.

Российская платежная система «Мир» позволила гражданам России совершать электронные покупки в России и нескольких зарубежных странах после того, как на прошлой неделе MasterCard и Visa объявили о приостановке операций в России из-за ее вторжения в Украину. Грузия не входит в список стран, где официально используется система «Мир».

9 марта авиакомпания Georgian Airways опубликовала официальное заявление о том, что компания еще не продавала билеты через «Мир». Она также пояснила, что система WebSky.tech подключена к Банку Грузии, который является частной финансовой институцией. «Поэтому, само по себе исключено, чтобы покупка наших билетов происходила через «Мир»», — сказали в авиакомпании.

Однако перед этим, 8 марта, генеральный директор авиакомпании Тамаз Гаиашвили в интервью Грузинской службе Радио Свобода оправдал включение российской системы Мир в перечень платежных систем авиакомпании.

«Меня интересует продажа билета, через что будет продаваться, это меня совершенно не волнует», — сказал Гаиашвили, «Я не присоединяюсь к санкциям и не обязан (присоединяться), я не государство, я частная компания».

Он также отметил, что российская платежная система используется также банками за пределами Грузии, где его компания также имеет банковские счета. Гаиашвили не упоминал WebSky.tech.

Национальный банк Грузии 9 марта пояснил, что «коммерческие банки и платежные системы, работающие в Грузии, не сотрудничают с платежной компанией «Мир»».

«Хотим напомнить, что Национальный банк уже поручил представителям финансового сектора Грузии выполнять свои обязательства в рамках санкций», — говорится в сообщении банка.

Однако в банке также отметили, что «что касается вопроса сотрудничества грузинской компании, то оценка этого не входит в компетенцию НБГ». По его словам, платежная система «Мир» сотрудничает с де-факто республикой Абхазия, что, по мнению банка, может нарушать закон об оккупированных территориях.

Предложение частной компании об осуществлении платежей через систему «Мир» вызвало протест грузинской общественности, которая и без того недовольна хладнокровной поддержкой Украины со стороны правительства Грузии.

Лидер оппозиционного Единого национального движения Ника Мелия заявил вчера на брифинге, что авиакомпания не могла этого сделать без согласия и прямого разрешения со стороны правительства Грузии.

Вчера Национальное движение также провело акцию протеста перед офисом авиакомпании.

Со своей стороны, депутат Грузинской мечты Михаил Сарджвеладзе обвинил «радикальную оппозицию» и связанные с ней СМИ в создании безосновательных «провокационных тем».

