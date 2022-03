В Абхазии проходят командно-штабные мобилизационные учения

«Министерство обороны» оккупированной Абхазии сообщило, что 1-2 марта пройдут внеплановые командно-штабные мобилизационные учения, в которых примут участие командный состав резервных формирований оперативного направления «Восток» и подчиненных ему военных комиссариатов.

«Цель тренировки – проверка готовности резервных формирований оперативного направления «Восток» к выполнению боевых задач в штатной организации военного времени», — сообщили в «Минобороны» оккупированного региона.

«Данная тренировка позволит установить фактический уровень укомплектованности личным составом и техникой, довести до командного состава задачи военно-политического руководства Республики Абхазия на фоне складывающейся международной обстановки», – отметил руководитель тренировки, заместитель «Министра обороны», начальник управления по подготовке соединений и частей резерва генерал-майор Лизберт Поцхор-оглы.

Следует отметить, что восточные части оккупированного региона граничат с остальной частью Грузии.

Как сообщает местное издание «Апсадгьыл-инфо», в Очамчирской районной администрации «министр обороны» Владимир Ануа, «секретарь Совета безопасности» Сергей Шамба, глава Очамчирской районной администрации Артимон Габелая и командный состав «Минобороны» встретились с офицерами и командирами сил резерва.

По той же информации, учения пройдут во всех районах Абхазии и в них примут участие все резервные формирования.

