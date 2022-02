На фоне полномасштабной интервенции России в Украине лидер оккупированного Цхинвальского региона Анатолий Бибилов перевел военных на казарменное положение. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

На расширенном экстренном заседании «Совета безопасности» Бибилов дал поручение военным сотрудничать с российской военной базой, расположенной в оккупированном регионе.

«Задачи, которые будут поступать по линии Министерства обороны Российской Федерации, распространяются и на Министерства обороны Республики Южная Осетия», — сказал Бибилов.

Он дал поручение установить непрерывную связь по взаимодействию и, в случае необходимости, принять решение об использовании вооруженных сил оккупированного региона.

Цхинвальский лидер также распорядился сегодня о создании оперативного штаба, в который войдут «Министерство обороны», «МВД», «Комитет госбезопасности», «Служба внешней разведки», «прокуратура» и другие ведомства. Штаб возглавит сам Бибилов, а его заместителями станут «премьер-министр» и «спикер парламента».

Бибилов также заявил, что весь личный состав «МВД» переведен на казарменное положение «в готовности выполнять те приказы, которые будут поступать от руководства республики».

Для контроля за ситуацией на территориях, сопредельных с остальной Грузией, Бибилов поручил «Комитету госбезопасности» согласовать действия с Пограничной службой и ФСБ России.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)