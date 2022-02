Цхинвали проверяет свою боеготовность под предлогом тбилисских «провокаций»

На фоне возможных «провокаций» со стороны Тбилиси лидер оккупированного Цхинвали Анатолий Бибилов поручил «министру обороны» Ибрагиму Гасееву проверить вооружение и личный состав «Министерства обороны». Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

По словам Бибилова, необходимость проверки связана с эскалацией напряженности вокруг Украины. Он также заявил 16 февраля, что Тбилиси «возможно попытается провести провокации на этом фронте».

В то время как Гасеев заявил, что ВС Южной Осетии находятся в состоянии повышенной боевой готовности, Бибилов объявил 24 февраля днем ​​их официальной проверки с целью информирования общественности о готовности вооруженных сил к провокациям и отражению агрессии.

На фоне скудной информации о военном потенциале Цхинвальского региона российские СМИ сообщают, что Цхинвали имеет около 1200 действующих военнослужащих.

Тбилиси заявляет, что продолжающиеся военные учения под руководством России на оккупированных территориях превращают их, особенно Южную Осетию с ее 20-тысячным населением, в расширенную российскую военную базу.

Согласно военному соглашению, подписанному с Москвой в 2017 году, югоосетинские силы интегрированы под командование российских войск. Часть цхинвальских подразделений входит в состав 4-й российской военной базы в регионе, а количество остальных сил согласовано с Кремлем.

Проверка боеготовности предшествует «выборам президента», намеченные на 10 апреля в регионе.

Бибилов, который повторно баллотируется на пост главы региона, раскритиковал своего конкурента, министра обороны Гассева за то, что он пропустил заседание кабинета министров по причине предвыборной кампании. «Выборы – это выборы, а работа – это работа», — цитирует Бибилова «Эхо Кавказа».

Комментарии грузинских экспертов

В беседе с «Civil Georgia» грузинские эксперты расценили указ Бибилова как пиар-шаг перед предстоящими выборами. Однако, учитывая мобилизацию России и рост напряженности вокруг Украины, они призвали Тбилиси к бдительности.

Бывший министр по вопросам примирения Паата Закареишвили заявил, что решение Библова имело «тривиальную» причину и что оно было принято в ответ на внезапное решение Гасеева баллотироваться в «президенты».

Закареишвили считает, что цхинвальский лидер разгневан тем, что «министр обороны» выступил в роли конкурента, вместо того, чтобы «присматривать за армией», и поэтому отдал приказ проверить боеготовность.

Закареишвили также заявил, что «за этой тривиальной причиной могут скрываться серьезные меры готовности», поскольку российские вооруженные силы могут планировать серьезный военный маневр в оккупированном регионе.

Бывший министр обороны Тинатин Хидашели также считает, что приказ Бибилова может быть связан с предстоящими выборами, и он пытается представить себя лидером, заботящимся о безопасности региона.

Отметив, что этот шаг не является тревожным для Тбилиси, Хидашели сказала, что следующим шагом Бибилова может стать просьба о расширении механизмов обороны от Москвы, что может быть расценено как провокация против центрального правительства Грузии.

«Civil Georgia» связался с министерствами обороны и иностранных дел Грузии и опубликует их комментарии, как только они поступят. Служба госбезопасности Грузии отказалась от комментариев.

