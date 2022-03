Во время акции протеста в Батуми задержаны активисты

На акции протеста в поддержку Украины в Батуми правоохранители задержали вчера 8 участников митинга, после того как они ругались матом в адрес премьер-министра Ираклия Гарибашвили за его спорные заявления в связи со вторжением России в Украину.

На кадрах, обнародованных СМИ, видно, что ситуация перед зданием правительства Аджарии несколько раз обострялась после того, как протестующие ругались матом в адрес главы правительства Грузии. После этого начались и аресты.

На видео также видно, как протестующие скандируют «Путин Х*йло» в адрес президента России Владимира Путина.

Среди задержанных Ираклий Купрадзе и Бондо Тедорадзе, члены «Лело» и «Единого национального движения» в Сакребуло Батуми.

МВД не обнародовало официальной информации о задержанных. Изданию «Батумелеби» сообщили в агентстве, что они до сих пор находятся под стражей.

НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ) сообщила сегодня, что граждане были задержаны без объяснения причин.

АМЮГ будет защищать права задержанных в Батумском городском суде.

Протест в Батуми последовал за четким заявлением премьер-министра Ираклия Гарибашвили о том, что Грузия не присоединится к санкциям против России. Он также выразил скептицизм по поводу эффективности введенных международных санкций.

Митинги в поддержку Украины проходят по всей Грузии уже несколько дней. На акции протеста в Тбилиси граждане также потребовали вчера отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили после того, как президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси для консультаций из-за «аморальной позиции» правительства Грузии относительно принятия чартерного авиарейса, на котором добровольцы намеревались отправиться в Украину, а также в связи с позицией относительно санкций против России.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)