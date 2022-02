Оппозиция критикует ГМ за отказ от проведения внеочередного заседания

Депутаты Парламента Грузии от оппозиции обвинили правящую партию Грузинская мечта в трусости после того, как правящая команда отказалась проводить внеочередное парламентское заседание по поводу российской агрессии против Украины.

Председатель Парламента Шалва Папуашвили заявил сегодня, что внеочередное заседание не может быть проведено, поскольку члены правящей партии не собираются в нем участвовать, а у оппозиции нет необходимого кворума для открытия заседания.

Несмотря на заявление спикера Парламента, депутаты от оппозиции сегодня все же собрались, однако зал пленарных заседаний был закрыт, что, по их оценке, является неконституционным.

«Сегодня в Парламенте Грузии день позора», — заявила депутат от Единого национального движения Хатиа Деканоидзе на брифинге с другими депутатами от оппозиции.

По словам Деканоидзе, спикер Парламента принял решение «закрыть зал Парламента для граждан Грузии, закрыть для Украины, для героев, которые пали вчера и сегодня».

По ее словам, что депутаты от большинства не пришли на сегодняшнее заседание по воле основателя Грузинской мечты Бидзины Иванишвили. «Это будет вашим худшим и позорным решением», — обратилась Деканоидзе к депутатам Грузинской мечты.

Бывший спикер Парламента, депутат от партии «Лело за Грузию» Давид Усупашвили напомнил Шалве Папуашвили, что открывать сессию — его конституционная обязанность.

По его словам, несмотря на то, что председатель Парламента заранее знал, что кворума на заседании не будет, он все равно должен был провести регистрацию.

«Сегодня мы хотели, чтобы это был день подлинного национально-государственного единства», — сказал он, добавив: «Мы хотели, прежде всего, чтобы грузинский народ увидел, что, несмотря на многие различия, и тут и там, нас объединяют общегосударственные интересы».

Депутат от Республиканской партии Хатуна Самнидзе уточнила, что оппозиция готова принять совместную резолюцию по Украине вместе с Грузинской мечтой. Также в случае прихода в Парламент они просто выслушали бы премьер-министра и даже не задавали бы ему вопросы. Однако, по ее словам, Грузинская мечта «боится» и «убегает» от внеочередного заседания.

«В Грузии есть самое трусливое правительство», — заявила независимый депутат Тамар Кордзаия. «Сегодня весь мир наблюдает за тем, что Путин бомбит столицу одной из крупнейших стран Европы и в это время Парламент Грузии не может собраться», — добавила она.

На фоне вторжения России в Украину президент Саломе Зурабишвили вчера подписала запрос оппозиции о созыве внеочередного заседания законодательного органа. Однако депутаты от правящей партии отказались присутствовать на заседании, сославшись на отсутствие необходимости в этом.

