Михаил Саакашвили о вторжении России в Украину

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который в настоящее время находится в тюремном заключении в Грузии, выступил сегодня в суде по поводу агрессии России против Украины и ее вторжении на ее территории. Судебный процесс проходит в Тбилисском городском суде, где рассматривается одно из дел против Саакашвили.

«Путин начал войну против Украины, цель которой – упразднение украинского государства», — заявил он, добавив, что «за этим последует аннексия Грузии без боя и восстановление Российской империи».

«Это огромная угроза», — подчеркнул Михаил Саакашвили.

«Может хоть сейчас убедился последний человек, который существует, что, что бы я ни делал в 2008 году, даже если я и пальцем не пошевелил бы, если ни о чем не сообщил бы миру, даже если мы не выпустили ни одной пули, агрессору не нужно было никакого предлога для вторжения», — сказал экс-президент.

Он также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский «сделал все возможное, чтобы не реагировать на российские провокации», но это «не помогло».

«Когда медведь идет есть, сколько бы ни называл его тятей, это не поможет», — сказал Саакашвили, отметив, что Грузия не могла избежать войны в 2008 году.

«Мы первыми испытали на себе все, что сейчас происходит в Украине… Это большая трагедия, (которая) приведет к большим жертвам», — сказал Михаил Саакашвили.

Экс-президент также обратил внимание на свое «тяжелое неврологическое состояние» после 50-дневной голодовки и призвал власти Грузии принять предложение МИД Украины о его «медицинском трансфере» в Киев.

Он также пообещал, что как только состояние его здоровья улучшится, он будет готов вернуться в Тбилиси в случае вызова в рамках расследования уголовных дел против него.

По словам Михаила Саакашвили, если правительство согласится с этим обещанием, он призовет активистов Единого национального движения прекратить протестные активности. При этом он готов не вмешиваться в грузинскую политику во время своего пребывания за границей.

Пока неизвестно, согласятся ли власти Грузии на предложение Михаила Саакашвили. Однако лидеры правящей команды до сих пор заявляли, что экс-президент будет отбывать наказание до конца и правительство не будет рассматривать его передачу другой стране.

Бывший президент Михаил Саакашвили, который в настоящее время является гражданином Украины, тайно прибыл в Грузию в конце сентября и был арестован 1 октября, за день до местных выборов.

Михаил Саакашвили уже заочно приговорен к 6 годам лишения свободы за помилование осужденных по громкому делу Сандро Гиргвлиани и по делу избиения бывшего депутата Валерия Гелашвили.

Бывший президент находится под следствием по делу о растрате бюджетных средств, разгоне акций протеста в ноябре 2007 года и вторжении в телекомпанию «Имеди», а также в связи с незаконным пересечении границы.

Экс-президент отрицает все обвинения в свой адрес и считает их политически мотивированными.

21 февраля Михаил Саакашвили возобновил голодовку требуя надлежащего лечения.

