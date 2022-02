Давид Залкалиани провел ряд встреч в рамках Мюнхенской конференции

Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился со своими коллегами и другими иностранными официальными лицами в рамках Мюнхенской конференции 19-20 февраля и принял участие в панельной дискуссии по региону Южного Кавказа.

По сообщению МИД Грузии, 20 февраля Давид Залкалиани встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулеба и выразил солидарность с Киевом на фоне российской военной мобилизации вокруг Украины.

На встрече стороны отметили «тяжелый опыт» Украины и Грузии в виде вооруженного противостояния и оккупации территорий со стороны России. Они также подчеркнули важность международной поддержки и консолидации для деэскалации и предотвращения интервенции в в этот «трудный» для Украины период.

По сообщению МИД Украины, министры иностранных дел двух стран также обсудили углубление сотрудничества между Грузией, Украиной и Молдовой в форматах Ассоциированного трио и Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ.

Согласно тому же сообщению, среди прочего стороны также обсудили предстоящие политические консультации между Украиной и Грузией, а также защиту прав и интересов находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Саакашвили в настоящее время является гражданином Украины.

Развитие событий вокруг Украины обсудил Давид Залкалиани на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид 19 февраля, где стороны обсудили сложную ситуацию с безопасностью и вызовы в регионе ОБСЕ.

По сообщению МИД Грузии, в условиях кризиса вокруг Украины стороны подчеркнули важность активизации международных усилий по деэскалации ситуации.

На встрече также была рассмотрена ситуация в оккупированных регионах Грузии – Абхазии и Цхинвали – и отмечены «частые» провокации со стороны оккупационных режимов, которые «угрожают повседневной жизни и долгосрочной безопасности местных жителей».

19 февраля Давид Залкалиани встретился со своим словенским коллегой Анже Логаром, чтобы обсудить торгово-экономические отношения, а также ситуацию с безопасностью в регионе и кризис в Украине.

По сообщению МИД Грузии, говоря об оккупированных регионах, министр Залкалиани подчеркнул важность реакции международного сообщества на провокационные действия оккупационного режима и сложную ситуацию с безопасностью.

Давид Залкалиани также обсудил «серьезную» ситуацию с безопасностью и гуманитарную ситуацию в оккупированной Абхазии и Цхинвали во время встречи с министром иностранных дел Святого Престола Полом Ричардом Галлахером 19 февраля.

Также 19 февраля Давид Залкалиани вместе со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, министром энергетики Азербайджана Павризом Шахбазовым, генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид и президентом Всемирного банка Дэвидом Малпасом принял участие в панельной дискуссии по региону Южного Кавказа.

По сообщению МИД Грузии, говоря о регионе Южного Кавказа, Давид Залкалиани акцентировал внимание на транзитном и энергетическом потенциале региона, в том числе на связности с Евросоюзом. Он также отметил, что совместное тесное сотрудничество Грузии, Армении и Азербайджана с Евросоюзом создаст хорошую основу для максимального использования потенциала региона.

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе также принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности 18-20 февраля вместе с Давидом Залкалиани. Делегацию возглавил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

В рамках конференции по безопасности официальные лица страны провели серию встреч со своими коллегами и бизнес-лидерами.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)