Киев приветствует резолюцию Парламента Грузии по Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал «твердую и сфокусированную реакцию» Парламента Грузии после того, как последний принял резолюцию в поддержку Киева на фоне мобилизации российских войск в Украине и вокруг нее.

«Грузия, наверно, лучше всех чувствует то, что что лежит на весах в Украине», — заявил Кулеба 2 февраля в ответ на вопрос, заданный на пресс-конференции для иностранных журналистов.

Отметив, что любая страна, которая обладает волей и возможностью, может «сделать что-то» в поддержку Украины, Кулеба подчеркнул, что «у Грузии действительно есть и то и другое».

Первый дипломат Украины отметил, что Киев приветствует любые усилия любой страны или международной организации, которые направлены на «сохранение контроля над ситуацией дипломатическими путями».

Парламент Грузии принял резолюцию по Украине 1 февраля 74 голосами. Несмотря на призыв оппозиции, правящая партия не упомянула в тексте возможную военную агрессию в Украину со стороны России.

Кроме депутатов от партий «Граждане» и «Европейские социалисты» в голосовании не участвовал ни один оппозиционный депутат. По мнению значительной части оппозиции, Грузинская мечта проводит льстивую политику по отношению к России и не подчеркивает роли России в текущем кризисе.

В ответ правящая партия заявляет, что текст резолюции полностью свободен от «провокационной риторики». По заявлению председателя Грузинской мечты Ираклия Кобахидзе, оппозиционное Единое национальное движение «явно хочет» войны в Украине и Грузии.

